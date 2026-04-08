Braga ve Real Betis Berabere Kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan çeyrek final maçında Braga ile Real Betis 1-1 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde Portekiz temsilcisi Braga, ilk maçta İspanya'nın Real Betis takımını ağırladı.
Ev sahibi ekibin golünü 5. dakikada Florian Grillitsch atarken, konuk takımın golünü 61. dakikada penaltıdan Cucho Hernandez kaydetti.
Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
