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Brand Group Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Brand Group Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 25-23, 25-23, 23-25, 25-27, 11-15 setlerle 3-2 mağlup etti. Maç 145 dakika sürdü.

Brand Group Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor\'u 3-2 mağlup etti
13.01.2024 - 18:03,
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Salon: Ünye

Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Arda Bostan, Halit Kurtuluş, Atakan Topal, Gunter, Enes Atlı ( Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Ahmet Can Büyükgöz, Can Koç, Furkan Aydın, Berke Eray Yetkin)

Brand Group Alanya Belediyespor: Uriarte, Azizcan Ataoğlan, Uğur Kılınç, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Umut Durur, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)

Setler: 25-23, 25-23, 23-25, 25-27, 11-15

Süre: 145 dakika (28, 30, 34, 33, 20)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Brand Group Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brand Group Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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