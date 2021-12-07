Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor- Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, görme engelli genç taraftar Serkan Pekmez'e karşılaşmayı anlattı.
Konyaspor ve Başkan Özgökçen bu anları sosyal medyadan paylaştı. Özgökçen yaptığı paylaşımda, "Serkan'a hayatımın ilk maç anlatımını yaptım. yüzde 90 görme engelli ama gönül gözü hepimizden iyi görüyor. Kazansak çok daha mutlu olacaktık ama sporda kazanmak da, kaybetmek de var. #AnadolununHükümdarı mücadelesini sürdürecek" ifadelerini kullandı.
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