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Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı - Son Dakika

Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı

07.12.2021 11:39

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Yeni Malatyaspor maçında görme engelli taraftar Serkan Pekmez'i ağırladı. Misafirine maçı canlı canlı anlatan Fatih Özgökçen, herkesin takdirini topladı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor- Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, görme engelli genç taraftar Serkan Pekmez'e karşılaşmayı anlattı.

Alkışlar Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'e! Görme engelli taraftara tribünde maç anlattı

"GÖNÜL GÖZÜ HEPİMİZDEN İYİ"

Konyaspor ve Başkan Özgökçen bu anları sosyal medyadan paylaştı. Özgökçen yaptığı paylaşımda, "Serkan'a hayatımın ilk maç anlatımını yaptım. yüzde 90 görme engelli ama gönül gözü hepimizden iyi görüyor. Kazansak çok daha mutlu olacaktık ama sporda kazanmak da, kaybetmek de var. #AnadolununHükümdarı mücadelesini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı

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Son Dakika Spor Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı - Son Dakika
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