Breaking DanceSport 1v1 Battle Türkiye Şampiyonası 29 Mayıs'ta Bodrum'da yapılacak - Son Dakika
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Breaking DanceSport 1v1 Battle Türkiye Şampiyonası 29 Mayıs'ta Bodrum'da yapılacak

05.04.2022 11:16
Breaking DanceSport 1v1 Battle Türkiye Şampiyonası 29 Mayıs'ta Bodrum'da yapılacak

Türkiye Dans Sporları Federasyonu, Breaking DanceSport 1v1 Battle Türkiye Şampiyonası'nın 29 Mayıs'ta Bodrum'da yapılacağını duyurdu.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu, Breaking DanceSport 1v1 Battle Türkiye Şampiyonası'nın 29 Mayıs'ta Bodrum'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bodrum Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonaya katılmak isteyen kulüplerin ve ferdi sporcuların, 2021-2022 sezonuna ait tescil, lisans ve vize işlemlerini yapmış olmalarının gerektiği belirtildi.

Sporcuların şampiyonaya katılmak için ön kayıt başvurusunu 6 Mayıs'a kadar federasyona iletmeleri gerektiği kaydedildi.

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Türkiye, Bodrum, Mayıs, Dans, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Breaking DanceSport 1v1 Battle Türkiye Şampiyonası 29 Mayıs'ta Bodrum'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Breaking DanceSport 1v1 Battle Türkiye Şampiyonası 29 Mayıs'ta Bodrum'da yapılacak - Son Dakika
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