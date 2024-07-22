Brentford ve Fulham, Oxlade-Chamberlain'i transfer etmek için harekete geçti - Son Dakika
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Spor

Brentford ve Fulham, Oxlade-Chamberlain'i transfer etmek için harekete geçti

Brentford ve Fulham, Oxlade-Chamberlain\'i transfer etmek için harekete geçti

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere Premier Lig ekipleri Brentford ve Fulham ile görüşmelerde bulunuyor. Beşiktaş'ın da Chamberlain'e takımdan ayrılması için kolaylık göstermesi bekleniyor.

22.07.2024 12:27
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İngiltere Premier Lig ekipleri Brentford ve Fulham, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen ve siyah-beyazlı ekibin Slovenya kampının kadrosuna dahil edilmeyen Alex Oxlade-Chamberlain için İngiliz basınında transfer iddiaları yer almaya devam ediyor. Beşiktaş ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan İngiliz orta saha oyuncusu, Premier Lig ekipleri Brentford ve Fulham ile görüşmelerde bulunuyor.

Adı bir süre önce eski takımı Southampton ile de anılan tecrübeli orta saha oyuncusu, kiralık olarak da siyah-beyazlı takımdan ayrılabilir. Beşiktaş'ın da kadroda düşünülmeyen Chamberlain'e takımdan ayrılması için kolaylık göstermesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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