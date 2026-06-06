Brezilya 2014: Almanya'nın Dördüncü Şampiyonluğu

2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nı Almanya kazandı.

Brezilya, tek aday olarak girdiği ev sahipliği seçim süreci sonunda 20. Dünya Kupası'nı düzenleme hakkı elde etti.

Turnuvaya Avrupa'dan 13, Güney Amerika'dan 6, Afrika'dan 5, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler ile Asya'dan 4'er ekip katıldı.

Kupada Avrupa'dan Belçika, Bosna Hersek, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Rusya, İspanya, İsviçre, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Uruguay, Afrika'dan Cezayir, Kamerun, Gana, Fildişi Sahili, Nijerya, Asya'dan Avustralya, İran, Japonya, Güney Kore, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den Kosta Rika, Honduras, Meksika ve ABD yer aldı.

Almanya'nın 4. şampiyonluğu

Katıldığı tüm kupaların favorileri arasında gösterilen ve turnuva takımı olarak kabul edilen Almanya, 8 kez finale yükseldiği Dünya Kupası tarihindeki 4. zaferini Brezilya'da yaşadı.

Kupanın en fazla final oynayan takımı Almanya, teknik direktör Joachim Löw yönetiminde Brezilya'da da çok etkili bir performans sergiledi. Almanlar, Portekiz'i 4-0 yenerek başladıkları G Grubu'nda Gana ile 2-2 berabere kaldı ve ABD'yi 1-0 mağlup etti. İkinci turda Cezayir'i uzatmalarda 2-1 yenen Almanya, çeyrek finalde Fransa'yı 1-0 ile geçerek yarı finale kaldı. Yarı finalde ev sahibi Brezilya'yı 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Almanlar, adını finale yazdırdı.

Brezilya 2014 finali, Almanya ile Arjantin arasında 13 Temmuz 2014'te Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda yaklaşık 75 bin seyircinin önünde oynandı. Mario Götze, normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatmalarında 113. dakikada attığı golle Almanya'yı 1954, 1974 ve 1990'ın ardından 4. Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

Arjantin üçüncü kez finalde kaybetti

Tarihinde 5. kez yükseldiği finalde Almanya'ya kaybeden Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası şampiyonluğu özlemi sürdü.

Daha önce 1978'de Hollanda ve 1986'da Batı Almanya'yı finalde yenerek şampiyon olan "Tangocular", 1930'da Uruguay, 1990'da Batı Almanya ve 2014'te de Almanya karşısında finalde mağlup olarak kupanın bir adım uzağında kaldı.

Kupanın sürprizi Kosta Rika

Kosta Rika, Brezilya 2014'te çeyrek final oynayarak büyük bir sürprize imza attı.

Uruguay'ı 3-1 ve İtalya'yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika, İngiltere ile golsüz berabere kaldığı D Grubu'nda 7 puan topladı ve lider olarak ikinci tura çıktı.

İkinci turda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede Yunanistan'a penaltı atışlarıyla üstünlük kuran Kosta Rika, son 8 takım arasına kaldı. Çeyrek finalde golsüz tamamlanan karşılaşmanın sonunda bu kez Hollanda'ya penaltılarla boyun eğen Kosta Rika, yarı finale çıkamasa da akıllarda yer eden bir performans ortaya koydu.

Brezilya'nın tarihi yenilgisi

Brezilya, evinde yapılan 2014'teki organizasyonda tarihi bir yenilgi yaşadı.

Grubunu lider tamamlayan, ikinci turda Şili'yi penaltılarla geçen, çeyrek finalde ise Kolombiya'yı 2-1 mağlup eden Brezilya, yarı finalde Almanya'ya karşı adeta sahadan silindi.

Taraftarı önünde sahadan 7-1 yenik ayrılan "Sambacılar", tarihinde ilk defa 7 golle kaybetti.

Klose 16 golle tarihe geçti

Brezilya'da rakip fileleri 2 kez havalandıran Almanya'nın skorer oyuncusu Miroslav Klose, turnuva tarihinin en golcü futbolcusu (16) ünvanını ele geçirdi.

2002 ve 2006'da 5'er, 2010'da ise 4 kez rakip fileleri havalandıran Klose, Brezilya 2014'te attığı 2 golle turnuva tarihinin en skorer oyuncusu Brezilyalı Ronaldo'yu (15) geride bıraktı.

Gol kralı James Rodriguez

Brezilya'daki turnuvanın gol kralı, Kolombiya'dan James Rodriguez oldu.

Turnuvada 6 gol kaydeden Rodriguez, Brezilya 2014'te Altın Ayakkabı'yı kazandı. Almanya'dan Thomas Müller'in 5 gol attığı kupada Arjantin'den Lionel Messi, Brezilya'dan Neymar ve Hollanda'dan Robin van Persie dörder gol kaydetti. Ekvadorlu Enner Valencia, Alman Andre Schürrle, İsviçreli Xherdan Shaqiri, Fransız Karim Benzema ve Hollandalı Arjen Robben üçer gol buldu.

64 maçta 171 gol atıldı

Brezilya 2014'te yapılan 64 maçta 171 gol atıldı.

Maç başına 2,67 gol ortalamasının yakalandığı kupanın en skorer takımı, 18 golle Almanya oldu.

Ayrıca 2014'teki turnuva, en çok gol atılan kupalardan biri olarak da tarihe geçti.