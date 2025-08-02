Brezilya Ligi\'nden Fenerbahçe\'nin Teknik Direktörü Mourinho\'ya Talip Çıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'ya Brezilya Ligi'nden sürpriz bir talip çıktı.

GREMIO, MOURINHO'YU İSTİYOR

Brezilya ve Gremio'nun efsane isimlerinden biri olan Jorge Biadek, Gremio'nun başkan adayı Marcelo Marques'in teknik direktörlük için Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'yu düşündüğünü dile getirdi ve Marques'in Mourinho ile görüşerek bu planını deneyimli hocaya ilettiğini söyledi.

"MOURINHO ÇOK MUTLU OLDU"

Biadek, Gremio'nun Mourinho'ya ilgisi hakkında, "Ona mesaj attım: 'Bak, Brezilya'da ne kadar büyük bir saygın var' dedim. Bu haberlerin çıkması, Gremio taraftarlarının onu takımın başında görmek istemesi Mourinho'yu çok mutlu etti. Bu, her teknik adam için gurur verici bir durumdur. Gerçekten sevindi." yorumlarında bulundu.

TEK HEDEFİ FENERBAHÇE

Radio Guaiba'da yer alan habere göre ise; Mourinho, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Portekizli teknik adamın gelecek planlarında sadece Fenerbahçe'nin olduğu belirtildi.

"HEDEFİ ŞAMPİYONLUK"

Mourinho'nun geleceğine dair net açıklamalar yapan Biadek, "Gremio ile Jose arasında şu anda hiçbir temas yok. Jose Mourinho'nun Brezilya'da herhangi bir takımı çalıştırmak gibi bir planı da bulunmuyor. Fenerbahçe'ye tamamen odaklanmış durumda. Çok hırslı biri ve şu anki hedefi Türkiye'de şampiyonluk yaşamak. Ama bu, ileride böyle bir ihtimalin olmayacağı anlamına gelmez." sözlerini sarf etti.