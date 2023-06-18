Brezilya Milli Takımı Carlo Ancelotti'yi teknik direktörlüğe getiriyor

Brezilya Milli Takımı, Carlo Ancelotti'yi açıklamaya hazırlanıyor. Jorge Jesus'un da adının anıldığı koltuğa İtalyan hocayı getiren Sambacılar, resmi açıklamayı haziran sonunda yapacak.
Brezilya basınında yer alan haberelre göre, Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti getirildi. Jorge Jesus'un da en büyük hayallerinden biri olan Brezilya Milli Takımı, İtalyan hocayla kupalar için mücadele edecek.
Brezilya'nın Carlo Ancelotti'yi haziran ayının sonunda açıklaması bekleniyor. Deneyimli hocanın, Real Madrid'in teknik direktörlüğünden ayrılıp ayrılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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