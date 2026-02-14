Brezilya'nın İlk Kış Olimpiyatı Madalyası - Son Dakika
Spor

Brezilya'nın İlk Kış Olimpiyatı Madalyası

14.02.2026 18:34
Lucas Pinheiro Braathen, 2026 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini büyük slalomda altın madalya kazandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini erkekler büyük slalom kategorisinde Brezilyalı Lucas Pinheiro Braathen, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde alp disiplini erkekler büyük slalom yarışları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

İlk iniş yarışını 1 dakika 13.92 saniyeyle tamamlayan Lucas Pinheiro Braathen, ikinci iniş müsabakasında ise 1.11.08'lik süre elde etti. Toplamda 2 dakika 25 saniyeye ulaşan Brezilyalı kayakçı, altın madalyanın sahibi oldu.

Pinheiro Braathen, Brezilya'ya kış olimpiyatları tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

İsviçreli sporcular, bu kategoride podyumu tamamladı. Marco Odermatt, 0.58 saniye geride gümüş ve Loic Meillard, 1.17 saniye farkla bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

