Brezilya, Vitor Pereira'nın tepkisini konuşuyor! Muhabirin hadsiz sorusunu duyunca çok öfkelendi - Son Dakika
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Brezilya, Vitor Pereira'nın tepkisini konuşuyor! Muhabirin hadsiz sorusunu duyunca çok öfkelendi

27.10.2022 15:35
Brezilya, Vitor Pereira'nın tepkisini konuşuyor! Muhabirin hadsiz sorusunu duyunca çok öfkelendi

Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımının Fluminense'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Marco Bello adlı muhabirin kendisine sorduğu hadsiz soruya çok sinirlendi. Bello'nun, "Corinthians'ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları eşin mi alıyor?" sorusunu duyan Pereira, "Ailen sana eğitim vermemiş, kaba bir adamsın. Sana cevap bile vermeyeceğim. Bu futbolla alakalı bir soru değil. Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım" diyerek tepkisini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor. Corinthians'ın başında kariyerine devam eden Portekizli teknik adam, takımının iç sahada Fluminense'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir muhabir tarafından kendisine yöneltilen skandal soruya çok sinirlendi.

"DUA ET Kİ İNSANLARI DÖVMEYİ BIRAKTIM"

Marco Bello isimli gazeteci, "Corinthians'ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları eşin mi alıyor? Evde onun sözü mü geçiyor?" dedi. Bu soruya öfkelendiği gözlemlenen Vitor Pereira, "Ailen sana eğitim vermemiş, kaba bir adamsın. Sana cevap bile vermeyeceğim. Bu futbolla alakalı bir soru değil. Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım." yanıtını verdi.

GAZETECİ ÖZÜR DİLEDİ

Gazeteci Bello, daha sonra yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar eve gittikten sonra yaşananları yeniden gözden geçirdim ve vardığım sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira'ya sorduğum Soru çok kötüymüş. Daha nazik bir soru yöneltmem gerekiyordu ancak bunu yapmamışım. Bir daha karşılaşırsak daha düzgün bir soru soracağım. Umarım beni anlar ya da pişmanlığımı görürsünüz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, barışla kalın." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Brezilya, Vitor Pereira'nın tepkisini konuşuyor! Muhabirin hadsiz sorusunu duyunca çok öfkelendi - Son Dakika
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