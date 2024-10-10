Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor

Geniş Video İzle

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, iş birliği yaptığı bir yatırımcı grubu ile Kuzey Amerika 3. Ligi'nde yer alan Greenville Triumph'u satın aldı. 44 yaşındaki efsane isim, satın aldığı kulübü sadece yönetmekle kalmayacak, aynı zamanda formasını da giyecek.

10.10.2024 15:37  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 44 yaşında profesyonel futbol hayatına hem oyuncu hem de kulüp sahibi olarak geri dönüyor.

AMERİKA'DA 3. LİG TAKIMI SATIN ALDI

Dünyaca ünlü isim, Kuzey Amerika 3. Ligi'nde yer alan Greenville Triumph'u daha önce de iş birliği yaptığı bir yatırımcı grubu ile satın aldı. Ronaldinho, Greenville'i ABD'de söz sahibi bir kulüp haline getirmek istiyor.

Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor

HEM OYNAYACAK HEM DE YÖNETECEK

Öte yandan Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Ronaldinho, satın aldığı kulübü sadece yönetmekle kalmayacak, yeşil sahalarda forma da giyecek.

Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor

BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

Kariyeri boyunca Barcelona, PSG ve Milan başta olmak üzere birçok büyük takımda forma giyip ulaşılması zor başarılara imza atan dünya futbolunun unutulmaz ismi; bir Ballon d'Or, bir Dünya Kupası, bir Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 12 kupa kazandı. Bir nesli kendisine hayran bıraktıran Ronaldinho, bu süreçte çıktığı 561 karşılaşmada 202 gol attı ve 171 asist yaptı.

Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Ronaldinho Gaucho, Ronaldinho, Barcelona, Brezilya, Futbol, Dünya, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
23:17 Beyaz Saray’dan Netanyahu’nun “Lübnan yeni bir Gazze olabilir“ çıkışına sert tepki Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" çıkışına sert tepki
23:10 Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
22:49 Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir sonraki takımını açıkladı Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 17:07:28. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.