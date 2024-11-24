Bronckhorst: Şampiyonluk için mücadele edeceğiz - Son Dakika
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Bronckhorst: Şampiyonluk için mücadele edeceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Galatasaray'la 13 puan fark olduğunu, pes etmeyeceklerini söyledi.

24.11.2024 22:38
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'de lider Galatasaray ile aralarında 13 puanlık büyük bir fark olduğunu söyleyerek, "Henüz şampiyonluğun dışında değiliz. Şampiyonluk zor ama ben hiçbir zaman pes etmem. Benim doğam bu. Devam edeceğiz, asla bırakmayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Duran topları iyi savunamadık"

Maça iyi başladıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Hollandalı teknik adam, "Özellikle ilk 10 dakika istediğimiz gibiydi. Golleri yedikten sonra oyuna giremedik. Büyük olmasa da fırsatlar bulduk. Geçişlerden savunmasız bir şekilde 2 gol yedik. Alanları rakibimiz daha iyi kullandı. Duran topları iyi savunamadık. İstediğimizden daha fazla dönen top alamadık" ifadelerini kullandı.

"İzin konusu oyuncuları tazelemeye konusudur"

49 yaşındaki teknik direktör, milli takım arasında takımın çok fazla izin yaptığıyla alakalı gelen eleştiriler hakkında da, "9 senedir hocalık yapıyorum. Bu konuyla hiç yorum duymamıştım. İzin konusu oyuncuları tazelemeye konusudur. Bu da dinlenmeye gelir. Diğer takımlar yaptığımdan farklı bir şey değil. Ama yenildiğiniz zaman bunlar kullanılır. Ben takımı bu şekilde yönetiyorum. İzinleri verme konusuna ben karar veriyorum" cümlelerine yer verdi.

"Kimi kullanıp kullanmadığım hakkında artık konuşmak istemiyorum"

Giovanni van Bronckhorst, oyuncu tercihleri hakkında artık konuşmak istemediğini belirtti. Bronckhorst, "Kimi kullanıp kullanmadığım hakkında artık konuşmak istemiyorum. Bazen değişiklikler olumlu, bazen olumsuz sonuçlanıyor. Bizim işimiz karar vermek. Bu kararları önceden düşünüyorum. Bu kararlar bazen takıma yardımcı oluyor, bazen olmuyor" diye konuştu.

"Zaferleri sezon sonunda elde edersiniz"

Sezon sonunda şampiyonluğa uzanabilmek için her maç bir performans ortaya koymaları gerektiğine dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, "Ben çok fazla zafer kazandım dedim. 46 puan geride kalma konusu da şampiyon olmak için iyi başlamanız gerekiyor. Hoca ve oyuncu olarak ne kadar zafer kazandığıma bakabilirsiniz. Maçlardan önce şampiyonluk konusunda konuşamazsınız. Her maç performans göstermeniz gerekir ki zafer kazanabilesiniz. Mart ve nisan aylarında orada olmak önemli. Ben konuşmayı çok sevmem. Sahada takımımla performans göstermek isterim. Konuşmakla şampiyon olmak arasındaki fark budur. Şampiyon olacağız demedim, şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız dedim. Zaferleri sezon sonunda elde edersiniz" dedi.

"13 puan büyük bir fark"

Lider Galatasaray ile aralarındaki 13 puanlık farkı 'büyük bir fark' olarak nitelendiren Bronckhorst, "İstediğimiz yerde değiliz. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Benim sorumluğumda olan bir konu. Bazen kazanırsınız, bazen zor anlar yaşarsınız. Ben de sorumluluk alıyorum. Henüz şampiyonluğun dışında değiliz. Şampiyonluk zor ama ben hiçbir zaman pes etmem. Benim doğam bu. Devam edeceğiz, asla bırakmayacağız" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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