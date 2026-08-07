Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok

Kariyerine devam etmek için kulüp arayışını sürdüren 40 yaşındaki savunma oyuncusu Sergio Ramos, antrenman görüntülerini paylaştı. Kaslı ve atletik görünümüyle dikkat çeken tecrübeli futbolcunun hırslı antrenman videosu binlerce beğeni ve yorum aldı.

SERGIO RAMOS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yeni kulübünü arayan 40 yaşındaki savunma oyuncusu Sergio Ramos, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, gerçekleştirdiği antrenmandan görüntüler paylaşarak son halini gösterdi.

KASLI VE ATLETİK HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Ramos'un kaslı ve atletik görünümü büyük beğeni aldı. 40 yaşındaki savunma oyuncusunun hırslı şekilde çalıştığı antrenman videosu binlerce beğeni ve yorum aldı.