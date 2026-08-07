Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok - Son Dakika
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Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok

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Kulüp arayışını sürdüren 40 yaşındaki Sergio Ramos, antrenman görüntülerini paylaştı. Tecrübeli savunma oyuncusunun kaslı ve atletik görünümü dikkat çekerken, hırslı antrenman videosu binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kariyerine devam etmek için kulüp arayışını sürdüren 40 yaşındaki savunma oyuncusu Sergio Ramos, antrenman görüntülerini paylaştı. Kaslı ve atletik görünümüyle dikkat çeken tecrübeli futbolcunun hırslı antrenman videosu binlerce beğeni ve yorum aldı.

SERGIO RAMOS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yeni kulübünü arayan 40 yaşındaki savunma oyuncusu Sergio Ramos, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, gerçekleştirdiği antrenmandan görüntüler paylaşarak son halini gösterdi.

Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok

KASLI VE ATLETİK HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Ramos'un kaslı ve atletik görünümü büyük beğeni aldı. 40 yaşındaki savunma oyuncusunun hırslı şekilde çalıştığı antrenman videosu binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok

Sergio Ramos, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    futbol yaşı yükseliyor 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok - Son Dakika
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