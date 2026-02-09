Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Haberin Videosunu İzleyin
Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11\'de oynadı
09.02.2026 11:28  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11\'de oynadı
Haber Videosu

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olan Kazuyoshi Miura, 58 yaşında yeni takımı Fukushima United ile ilk maçına çıktı. Japon futbolunun 100. yılının kutlandığı sezonun açılış karşılaşmasında Miura, ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 20. dakikasında kenara geldi ancak sahadaki varlığı, maç sonucundan bağımsız olarak tribünlerden alkış aldı.

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu unvanını elinde bulunduran Kazuyoshi Miura, yeni takımı Fukushima United ile ilk maçına çıktı. Japon futbolunun 100. yılının kutlandığı sezonun açılış karşılaşmasında Miura, ilk 11'de sahaya çıktı.

SEZON AÇILIŞINDA İLK 11'DE BAŞLADI

Fukushima United ile Ventforet arasında oynanan mücadelede tecrübeli futbolcu, taraftarların büyük ilgisiyle karşılandı. Karşılaşmayı Ventforet 4-1 kazanırken, Miura mücadeleye ilk 11'de başladı.

20. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Kazuyoshi Miura, karşılaşmanın 20. dakikasında kenara geldi. Tecrübeli oyuncunun sahadaki varlığı, maç sonucundan bağımsız olarak tribünlerden alkış aldı.

58 YAŞINDA FUTBOLA DEVAM

58 yaşında olan ve ay sonunda 59 yaşına girecek olan Miura, futbola olan tutkusuyla dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu, Yokohama FC'den kiralık olarak Haziran 2026 sonuna kadar Fukushima United forması giyecek.

FUTBOL TARİHİNE İZ BIRAKIYOR

Uzun kariyeri boyunca birçok rekor kıran Kazuyoshi Miura, ilerleyen yaşına rağmen sahada kalmayı sürdürerek futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor.

Japon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj
Cardi B rezil oldu Robotla yaptığı dans kötü bitti Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var

11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:44:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.