Antalyaspor'u 4 golle geçen Galatasaray'da Victor Osimhen hat-trick yaparak maça damga vurmuştu. Dünyaca ünlü golcünün bu performansı sarı-kırmızılılara rekor bir gelir kazandıracak.
Son zamların ardından RAMS Park'taki VIP koltuklar sezonluk 260 ila 350 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. Ancak ilk günlerde beklenen satışlar gerçekleşmezken, Osimhen'in Antalyaspor performansının VIP koltuk satışlarının artmasını sağladığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Osimhen'in Antalyaspor karşısındaki 3 gollü performansı sonrası koltuk satışlarında ciddi oranda artış yaşandığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların sadece VIP koltuk satışlarından 700 milyon liralık gelir hedeflediği aktarıldı. Yeni sezon kombine satışlarıyla birlikte bu gelirin rekor seviyeye çıkacağı ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak - Son Dakika
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