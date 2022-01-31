Bu da oldu! Kafası karışan Avrupa devi, hakemle sözleşme imzaladı

İtalya Serie A ekibi Roma, futbol sahalarında eşine az rastlanır bir hamleye imza attı. İtalyan devi, geçen yaz hakemlik kariyerine nokta koyan Gianpaolo Calvarese ile sözleşme imzaladı.

KAFA KARIŞIKLIKLARINI GİDERMEK İÇİN İŞE ALINDI

Goal Türkiye'nin Corriere dello Sport'tan aktartdığı habere göre, VAR'da kararların nasıl ve ne zaman alınması gerektiği konusunda hala belirgin kafa karışıklıkları var. Kulüp mevcut kuralları ve düzenlemeleri daha iyi anlamak için emekli hakem Gianpaolo Calvarese'yi işe aldı.

AKADEMİ VE KADIN FUTBOL TAKIMIYLA DA İLGİLENECEK

Gianpaolo Calvarese yalnız Jose Mourinho'nun takımıyla değil aynı zamanda akademiler ve kadın futbol takımıyla da ilgilenecek. Inter'in şampiyonluk yarışını önde götürdüğü ligde Roma, 23 haftada topladığı 38 puanla 6. sırada yer alıyor. Jose Mourinho'nun ekibi ile beşinci sıradaki Juventus arasında 4 puan fark var. Lider Inter'in ise 22 haftada 53 puanı bulunuyor.