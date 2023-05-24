Bu defa Macron da engelleyemeyecek! Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmanın eşiğinde

Geçen sezon Real Madrid ile anlaşmasına rağmen 72 milyon euroluk garanti maaş ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un araya girmesiyle Paris Saint-Germain'de kalan Mbappe, takımdan ayrılıyor.

AYRILMA KARARI ALDI

Fransız basınında çıkan haberde, 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe'nin 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi. Dünyaca ünlü golcü, 2024 yılının yaz ayında kulüpten ayrılma kararı aldı.

49 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Kylian Mbappe bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 41 maça çıktı. Fransız yıldız bu karşılaşmalarda 40 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.