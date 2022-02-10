Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı

Beşiktaş'ın başında geçen sezon hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Deneyimli hocanın, Üç Kuruş dizisinde Mesut rolüne hayat veren Cenk Kangöz'le kuzen olduğu öğrenildi.
Akşam'da yer alan habere göre, Ünlü oyuncu Cenk Kangöz ile Sergen Yalçın hem çok yakın arkadaş hem de kuzenler. İkili özellikle yaz aylarında tatillerini beraber geçiriyorlar. Cenk Kangöz Türk dizilerindeki önemli başarıyla dikkat çekerken Sergen Yalçın da Türk futbolundaki başarılarla adından söz ettiriyor.
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