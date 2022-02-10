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Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı - Son Dakika

Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı

10.02.2022 19:21
Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini sonlandıran Sergen Yalçın'ın, izlenme rekorları kıran Üç Kuruş dizisinde Mesut rolünü oynayan Cenk Kangöz'ün kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın başında geçen sezon hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Deneyimli hocanın, Üç Kuruş dizisinde Mesut rolüne hayat veren Cenk Kangöz'le kuzen olduğu öğrenildi.

Bu detayı kimse bilmiyor! Üç Kuruş dizisinin yıldızı, Sergen Yalçın'ın akrabası çıktı
Üç Kuruş-Mesut karakteri

YAZ TATİLLERİNİ BERABER GEÇİRİYORLAR

Akşam'da yer alan habere göre, Ünlü oyuncu Cenk Kangöz ile Sergen Yalçın hem çok yakın arkadaş hem de kuzenler. İkili özellikle yaz aylarında tatillerini beraber geçiriyorlar. Cenk Kangöz Türk dizilerindeki önemli başarıyla dikkat çekerken Sergen Yalçın da Türk futbolundaki başarılarla adından söz ettiriyor.

Bu detayı kimse bilmiyor! Üç Kuruş dizisinin yıldızı, Sergen Yalçın'ın akrabası çıktı
Bu detayı kimse bilmiyor! Üç Kuruş dizisinin yıldızı, Sergen Yalçın'ın akrabası çıktı
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Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Üç Kuruş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı - Son Dakika
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