Bu iş bu kadar! Darwin Nunez Süper Lig devine hayırlı olsun - Son Dakika
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Bu iş bu kadar! Darwin Nunez Süper Lig devine hayırlı olsun

Bu iş bu kadar! Darwin Nunez Süper Lig devine hayırlı olsun
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Beşiktaş'ın, Al Hilal ile Darwin Nunez'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Uruguaylı golcünün temsilcisinin bu hafta İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yönetimle görüşmesi bekleniyor.

Yeni sezon öncesi forvet transferine odaklanan Beşiktaş'ta Darwin Nunez konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Al Hilal forması giyen Uruguaylı golcünün kiralık transferi için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşma sağladı.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELİYOR

Haberde, Al Hilal'in de Darwin Nunez'in Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmasına onay verdiği belirtildi. Transferin son detaylarını görüşmek üzere yıldız futbolcunun temsilcisinin bu hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle bir araya geleceği ifade edildi. Görüşmenin ardından transfer sürecinin netlik kazanması bekleniyor.

NUNEZ TRANSFERE SICAK BAKIYOR

İddiaya göre Darwin Nunez de Beşiktaş'ta forma giymeye olumlu yaklaşıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncu cephesiyle yapılacak görüşmelerin ardından transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki Uruguaylı golcü, geride kalan sezonda Al Hilal formasıyla 24 resmi maçta görev aldı. Nunez, bu karşılaşmalarda 9 gol atıp 5 asist yaparak 14 gole doğrudan katkı sağladı. Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Charles Darwin, İstanbul, Al Hilal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu iş bu kadar! Darwin Nunez Süper Lig devine hayırlı olsun - Son Dakika

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