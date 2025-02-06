Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, devre arasında teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı. Akçay, görevinden istifa etti.
Mustafa Reşit Akçay'ın istifasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Karşıyaka'nın, tecrübeli teknik adamdan tazminat alacağı ortaya çıktı. Mustafa Reşit Akçay'ın sezon başında kulüple imzaladığı sözleşmede, kontratını tek taraflı sonlandırırsa kulübe 1 milyon TL tazminat ödeyeceği maddesi bulunuyor. Akçay, kendi talebiyle ayrıldığı için kulübe para ödedi.
Ayrıca Karşıyaka, 19 Ocak'ta Kırşehir deplasmanı öncesi kimseye haber vermeden memleketi Trabzon'a dönen Mustafa Reşit Akçay'ın 3 gün boyunca antrenmanlara çıkmadığını noter aracılığıyla tespit ettirdi. Böylece kulüp, 65 yaşındaki çalıştırıcıdan tazminat alma hakkı elde etti. Ayrılırken kulüple yaptığı görüşme sonucu 1 maaş alacağını bırakan Mustafa Reşit Akçay, bu paranın üzerine 500 bin TL daha ödeme yaptı.
Son Dakika › Spor › Bu kez tam tersi oldu! Teknik direktör kulübe tazminat ödedi - Son Dakika
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