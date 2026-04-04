Bu maçı kaçıranlar çok şey kaybetti! İnanılması güç bir skor

Almanya Bundesliga 28. haftasında oynanan müsabakada Bayer Leverkusen ile Wolfsburg karşılaştı. BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayer Leverkusen, 6-3 kazandı.

6-3'LÜK GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN LEVERKUSEN

Mücadelenin ilk yarısı 3-2 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda ise 4 kez ağları havalandıran Leverkusen, gol düellosundan 6-3'lük skorla galip ayrıldı. Bayer Leverkusen'in gollerini Alejandro Grimaldo (2), Patrick Schick, Edmond Tapsoba, Ibrahim Maza ve Malik Tillman kaydederken, Wolfsburg'un golleri ise Jonas Wind, Joakim Maehle ve Christian Eriksen'den geldi.

ALTINCI SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Puanını 49'a yükselten Bayer Leverkusen 6. sıradaki yerini korurken, Wolfsburg ise 21 puanla düşme hattında bulunan 17. sırada kaldı.