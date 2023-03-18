Bu seviyede görülmemesi gereken hareketler! Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Konya deplasmanında yerden kalkamadı - Son Dakika
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Bu seviyede görülmemesi gereken hareketler! Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Konya deplasmanında yerden kalkamadı

18.03.2023 12:19

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların Konyaspor'a karşı 2-1 yenildiği maçta adeta yerlerde gezdi. Girdiği 14 ikili mücadelenin 10'unu kaybeden 30 yaşındaki santraforun rakip filelere çektiği 6 şutun yalnızca 2 tanesi kaleyi buldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların, 14 maçlık galibiyet serisinin son bulduğu maçta Mauro Icardi'nin performansı tartışma konusu oldu.

TEL TEL DÖKÜLDÜ

Fanatik'te yer alan habere göre, Konyaspor ceza sahasında yakaladığı fırsatları bir türlü değerlendiremeyen Mauro Icardi, istatistikleriyle de şaşırttı. Girdiği 14 ikili mücadelenin 10'unu kaybeden Arjantinli yıldız, 9 hava topunun ise 4'ünü kazanabildi.

RAKİP KALEYE YALNIZCA 2 İSBAETİ VAR

Mauro Icardi Konyaspor maçında rakip kaleye attığı 6 şutta yalnızca 2 isabet sapladı. 30 yaşındaki golcü, yüzde 80 pas isabetiyle oynadı. Icardi'nin ligde 14 maçta 9 gol ve 6 asisti bulunuyor.

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Son Dakika Spor Bu seviyede görülmemesi gereken hareketler! Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Konya deplasmanında yerden kalkamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu seviyede görülmemesi gereken hareketler! Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Konya deplasmanında yerden kalkamadı - Son Dakika
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