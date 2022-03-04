Bu sezon 24 maça çıktı! Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray mücadeleye girdi - Son Dakika
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Bu sezon 24 maça çıktı! Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray mücadeleye girdi

04.03.2022 20:48
Bu sezon 24 maça çıktı! Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray mücadeleye girdi

Giresunspor'un başarılı savunmacısı Alexis Perez için hem Galatasaray hem de Beşiktaş harekete geçti. 27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş, takas formülünü devreye sokmayı düşünüyor.

Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak yeni sezon için transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş, Galatasaray'ın da listesinde bulunan Giresunsporlu Alexis Perez için nabız yoklamaya başladı.

TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE

Fanatik'te yer alan habere göre, Geçen sezon Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a katılmıştı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Kolombiyalı savunmacı için Beşiktaş cephesi, öncelikle takas formülünü sunmayı planlıyor.

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SOL AYAĞINI KULLANIYOR

Süper Lig'de bu sezon 24 maça çıkan Alexis Perez, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Ayrıca Kolombiyalı solak savunmacı bu sezon 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

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Son Dakika Spor Bu sezon 24 maça çıktı! Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray mücadeleye girdi - Son Dakika


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