Ümraniyespor isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Ümraniyespor isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzaladı

02.08.2022 01:15
Ümraniyespor isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzaladı

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor, 2022-2023 sezonunu kapsayacak isim ve forma sponsorluk anlaşması imzaladı.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Ümraniye spor, 2022-2023 sezonunu kapsayacak isim ve forma sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Ümraniyespor, isim ve forma sponsorluk anlaşmasınza imza attı. HangiKredi Ümraniyespor olarak anılacak takımın formalarının göğsünde de sponsor firma ismi yazacak. Sponsorluk anlaşması, liglerin başlamasına az bir süre kala Ümraniyespor Kulübü tesislerinde imzalandı. İmza törenine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, iLab Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa Say, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, sponsor firma CEO'su Oray Durmazoğlu ve Ümraniyespor yönetimi katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniyespor çok köklü bir takım. Bu sene futbolcusuyla, antrenörüyle, taraftarıyla birlikte el ele vererek takımımızı Süper Lig'e çıkarmış olduk. Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda insanın yakından takip ettiği bir spor dalı. Bir belediye başkanı olarak benim ana hedefim tabandan futbolcu yetiştirmek. Altyapı tesislerinin daha güçlü olması gerekir. Bunu Türkiye'de birkaç takım başarabildi. Bence her takımın alt yapısını güçlendirmesi gerekir. Ümraniyespor'un geçmişine baktığımızda çok güzel sporcular yetiştirdiğini görüyoruz" dedi.

iLab Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa Say ise şu cümlelere yer verdi:

"Şirket olarak spora verdiğimiz desteğin bir simgesi olarak bugün bizim için önemli günlerden bir tanesi. 2000 yılında başlattığımız internet ekosistemine olan yatırımlarımızı son 2 yıldır basketle bu yılda futbolla genişleterek Türk sporuna katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Ümraniyespor'un köklü bir tarihi var. Geçmişi büyük bir mücadele örneği ile dolu. Bu mücadeleler sonunda Süper Lig'e katılarak taçlandırdılar. Kendilerini tebrik ediyorum."

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar da sponsorluk anlaşmasına ilişkin, "Türk futbolu gelir ve giderini karşılayamayacak seviyede. Bütün dünyada yaşanan pandemi ile beraber büyük bir kriz tüm kulüpleri vurduğu gibi Türk kulüplerini de vurdu. Gelirlerimiz bize zaten yetmezken pandemi ile beraber gelirlerimizin de azalmasıyla Türk futbolu bocaladı. Hatta çoğu takım transfer dahi yapamıyor. Her ligde mücadele etmiş olan takımımız Süper Lig'e çıkmış olduğu anda bu sıkıntılarla karşılaştı. Başkanımız İsmet bey'e çok teşekkür ediyorum. Her anımızda yanımızdaydı. Tabii sponsorların desteği de çok önemli. Bizler kendi kendimize yetemezken sizler bize can suyu oluyorsunuz. Takımlarımıza nefes aldırıyorsunuz. İsmet başkanımızın da dediği gibi altyapıya çok önem veriyoruz. Gençlere sahip çıkarak Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Bunlar ekonomi ile eşdeğer olarak ilerliyor. Altyapımızda 220 lisanslı olmak üzere 500 tane gencimiz var. Bu gençlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ümraniye, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzaladı - Son Dakika

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