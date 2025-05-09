Bu sezon tam 64 gole katkı sağlayan yıldız futbolcu Real Madrid yolcusu - Son Dakika
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Spor

Bu sezon tam 64 gole katkı sağlayan yıldız futbolcu Real Madrid yolcusu

Bu sezon tam 64 gole katkı sağlayan yıldız futbolcu Real Madrid yolcusu

Real Madrid, bu sezon Avrupa'nın en golcü futbolcusu olan Viktor Gyökeres'i transfer listesine ekledi. Sporting Lizbon formasıyla bu sezon adeta harikalar yaratan yıldız futbolcu için Kulüp başkanı Florentino Perez, girişimlere başladı. Sporting Lizbon, oyuncunun bonservis bedelini 100 milyon euro olarak belirledi.

09.05.2025 09:43
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve La Liga'da ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde yer alan İspanyol devi Real Madrid, yeni golcüsünü buldu.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Eflatun-beyazlılar, Sporting Lizbon formasıyla bu sezon Avrupa'yı sallayan İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i transfer listesine ekledi. Fichajes'in haberine göre; kulüp başkanı Florentino Pérez, Gyökeres için bizzat devreye girerek Arsenal ve Manchester United'ın da ilgilendiği yıldız oyuncuyu kadroya katmak adına girişimlere başladı.

Xabi Alonso'nun gelecek sezon takımın başında olmasına kesin gözüyle bakılırken, kulüp hücum hattını da tereddütsüz bir şekilde İspanyol teknik adama emanet etmek istiyor.

100 MİLYON İSTENİYOR

Sporting Lizbon yıldız golcü için sıraya giren Avrupa devleri için bonservis bedelinin 100 milyon Euro olarak belirledi. Madrid temsilcisi bu fiyatta indirime gidilebileceğinden emin durumda.

BU SEZON TAM 64 GOLE KATKI SAĞLADI

Sporting formasıyla bu sezon 49 maça çıkan yıldız golcü, 52 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon tam 64 gole katkı sağlayan yıldız futbolcu Real Madrid yolcusu

Florentino Perez, Real Madrid, Sporting, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu sezon tam 64 gole katkı sağlayan yıldız futbolcu Real Madrid yolcusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • barış özcan:
    Müthiş oyuncu, uzun boyuna rağmen çok atletik ve çok temiz vuruşları var, zaten attığı golleri izlerseniz anlarsınız. Yaşıda genç, Real Madrid gibi takımda gelecek pas ve ortalarla 40 gol atar. 9 0 Yanıtla
  • sandragardner:
    The night is young, and the possibilities are endless. Let's explore them together, shall we? Perhaps we can find some hidden treasures along the way, the kind that leave us wanting more tomorrow. f1nd me on sandragardner_mooo_com change _ to dot 1 5 Yanıtla
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