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Bu yarışın kaybedeni yok - Son Dakika

Bu yarışın kaybedeni yok

03.12.2021 15:38

- Bu yarışın kaybedeni yok Engelli öğrenciler atletizm yarışmasında buluştu Düzce'de engelli çocuklara yönelik düzenlenen atletizm yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

- Bu yarışın kaybedeni yok

Engelli öğrenciler atletizm yarışmasında buluştu

DÜZCE - Düzce'de engelli çocuklara yönelik düzenlenen atletizm yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli çocuklara yönelik atletizm yarışması düzenledi. 18 Temmuz Stadyumu'nda yapılan yarışlarda, engelli çocuklar keyifli anlar yaşadı. Engelli bireylerin spor yapmalarını teşvik etmek, onların da spor yapabildiğini göstermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler; 50 metre, 100 metre, 200 metre branşlarında yarıştı. Engelli öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunurken, yarışlarda ise kaybeden olmadı.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Engelliler Federasyonu İl Temsilcisi Zeki Canazlar, "Bu yarışta birinci olmak, ya da sonuncu gelmek önemli değil. Bugün 3 Aralık engele farkındalık günü. Her sağlam bir insan engelli adayı olduğu için bu toplumda bizde varız. Bu bireyleri bağrımıza basmamız lazım" dedi.

Koşu yarışmasında derece elde eden Talha Aktürk, "Bugün çok mutluyum. Ben de bu etkinlikte derece elde ettim. Öğretmenlerime beni bu etkinliğe getirdikleri için teşekkür ederim. Böyle etkinliklerin daha fazla olmasını isterdim" şeklinde konuştu.

Bu yarışın kaybedeni yok
Bu yarışın kaybedeni yok
Bu yarışın kaybedeni yok
Bu yarışın kaybedeni yok
Bu yarışın kaybedeni yok

Atletizm, Engelli, Aralık, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bu yarışın kaybedeni yok - Son Dakika Spor


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