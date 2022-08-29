Hatay'dan start alan TransAnatolia Rallisi sona erdi - Son Dakika
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Hatay'dan start alan TransAnatolia Rallisi sona erdi

29.08.2022 10:43
Hatay'dan start alan TransAnatolia Rallisi sona erdi

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rallisi'nde motosiklet kategorisinin kazananı Xavier de Soultrait olurken, ilk defa düzenlenen Rookie Cup'ı Andrea Pighetti kazandı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rallisi'nde motosiklet kategorisinin kazananı Xavier de Soultrait olurken, ilk defa düzenlenen Rookie Cup'ı Andrea Pighetti kazandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan 2 bin 800 kilometrelik yeni yarış rotasında diğer kategorilerin şampiyonları da belli oldu.

Spora ve sporcuya destek veren Castrol'ün de sponsorlarından olduğu dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia sona erdi. 20 Ağustos'ta Hatay'dan start alan ve Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 56 rally, 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışçının katıldığı ralli Eskişehir'de damalı bayrağı gördü. 2 bin 800 kilometrelik ve birçok zorlu parkurdan oluşan yeni yarış rotası büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Castrol POWER1'ın ilk kazananları belli oldu

POWER1 Motosiklet Kategorisi'nde Xavier de Soultrait 1'inci olurken Michele Cotti 2'nci, Ejder Erişti de 3'üncü oldu. TransAnatolia Rallisi'nde yarışan sporcuların kendi aralarında bir alt kategori oluşturduğu, ilk kez katıldıkları bu zorlu yarışta tecrübelerini artırmalarının hedeflendiği Castrol POWER1 Rookie Cup'ın ilk kazananı ise Andrea Pighetti oldu. Ayrıca Andrea Pighetti her gün sonunda verilen Günün En Hızlı Rookie'si ödülünü ise toplamda 6 kere kazanmış oldu. POWER1 Rookie Cup 1'incisi Andrea Pighetti ve motosiklet kategorisi 3'üncüsü olan Ejder Erişti'ye ödülünü Castrol Türkiye Sponsorluklardan Sorumlu Pazarlama Yöneticisi Oğuzhan Özdener verdi.

Quad grubunda ilk üçe girenler Hasan Yatkın, Rasim Akyalı ve Kadir Dağlı olarak sıralanırken otomobil sınıfında Ahmet Bağce ve Uğur Tepe ikilisi birinci, Hüseyin Kurt ve Özaydın Dölek ikilisi ikinci, Mithat Diker ve Erdal Oral ikilisi ise üçüncü olarak yarışı tamamladı. SSV sınıfında İsrafil Akyüz ve Timur Sancak birinci olurken Barbaros Yangın ve Ali Osman Kutanoğlu ikinci, Federico Butto ve Martino Albertini ise üçüncü oldu. Kamyon kategorisinin kazananı ise Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi olurken Raid kategorisinde de Turgay Düzcü ve Anıl Gençtürk ikilisi yarışı birinci sırada tamamladı.

Üstün performans gerektiren her spora ve bu sporlarla ilgilenen sporculara desteklerinin süreceğini belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz "Şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana tüm araçların ve motorların ilk günkü performanslarının uzun yıllar boyunca sürmesi için çalışıyoruz. Böyle bir yarış boyunca gerek araçlar gerekse sporcular her türlü doğa ve yol koşuluyla mücadele ederek performanslarını sürekli en üstte tutmaya çalışıyorlar. Dünyanın en zorlu rotalarından birinde gerçekleştirilen TransAnatolia Rallisi'ne geçen yıldan sonra bu yıl da destek olarak onların bu mücadelesinde yanlarında olmak istedik" dedi.

TransAnatolia Rallisi'nde yarışmanın heyecanını da yaşadıklarını ifade eden Tatlısöz, Türkiye'de motor sporlarına gönül vermiş profesyonel ve amatör sporcuların ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay'dan start alan TransAnatolia Rallisi sona erdi - Son Dakika

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