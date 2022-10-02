3. Başakşehir Çocuk Maratonu koşuldu - Son Dakika
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3. Başakşehir Çocuk Maratonu koşuldu

02.10.2022 19:32
3. Başakşehir Çocuk Maratonu koşuldu

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Başakşehir Çocuk Maratonu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Başakşehir Çocuk Maratonu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirildi.

Avrupa Yakası'nın en büyük çocuk maratonu olan etkinlik Dünya Çocuk Günü'nden koşuldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Pisti'ndeki organizasyon, Başakşehir'de ikamet eden 0-13 yaş grubu çocukların katılımı ile düzenlendi.

Bitiş çizgisinde her çocuğun "Hoşgeldin şampiyon" sözleriyle karşılandığı maratonda, 0-7 yaşındaki çocuklar, anne ve babalarıyla 300 metrede, 8-13 yaş grupları ise bireysel olarak 900 metrede yarıştı.

"Haydi Çocuklar Her Birlikte Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Başakşehir'deki sporseverler ilgi gösterdi.

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Kaynak: AA

Atatürk Olimpiyat Stadı, Dünya Çocuk Günü, Başakşehir, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3. Başakşehir Çocuk Maratonu koşuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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