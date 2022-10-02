Bitiş çizgisinde her çocuğun "Hoşgeldin şampiyon" sözleriyle karşılandığı maratonda, 0-7 yaşındaki çocuklar, anne ve babalarıyla 300 metrede, 8-13 yaş grupları ise bireysel olarak 900 metrede yarıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 3. Başakşehir Çocuk Maratonu koşuldu - Son Dakika

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