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Bucaspor 1928, Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı

Bucaspor 1928, Ankaraspor\'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde Ankaraspor'u 1-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuçla puanını 41'e yükselten Bucaspor 1928, play-off hattındaki yerini korudu ve zirveye yaklaşma hedefini sürdürdü.

01.02.2024 13:51
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Bucaspor 1928, evinde Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışmayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci devreye 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle başlayan İzmir ekibi, bu süreçte de birçok önemli oyuncusunu kaybetti. Bu kötü dönemi sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, 23. hafta mücadelesinde Ankaraspor'la karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Erhan Çelenk'in tek golüyle 1-0 kazanmayı başaran İzmir ekibi, böylece 3 maçlık aranın ardından galibiyetle tanışmayı başardı. Bu sonuçla puanını 41'e yükselten Bucaspor 1928, play-off hattındaki yerini de korudu. Sarı-lacivertlik ekip, hafta sonu oynanacak Nazilli maçında da rakibini deplasmanda mağlup ederek çıkışını devam ettirip, zirveye iyice yaklaşmak istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bucaspor 1928, Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı - Son Dakika
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