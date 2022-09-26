Bucaspor 1928 beraberliğe abone - Son Dakika
Üye Girişi

Bucaspor 1928 beraberliğe abone

26.09.2022 10:50
Bucaspor 1928 beraberliğe abone

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Kırşehir Futbol'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, bu sezon sahasında ilk puan kaybını yaşarken, beraberliğe de abone oldu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Kırşehir Futbol'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, bu sezon sahasında ilk puan kaybını yaşarken, beraberliğe de abone oldu. Geride kalan 6 maçta 2 galibiyet alan sarı-lacivertliler 4 kez rakipleri karşısında eşitliği bozamadı. Deplasmanlarda Teco Karacabey Belediyespor, GMG Kastamonuspor ve Kocaelispor'la berabere kalan Bucaspor son olarak da evinde Kırşehir Futbol'la yenişemedi. Namağlup unvanını koruyan İzmir temsilcisi 6'ncı haftayı 10 puanla 6'ncı basamakta tamamlarken, maçta bir penaltısının es geçildiği iddiasıyla Hakem Sait Tuzcu'ya büyük tepki gösterdi. Bucaspor 1928, bu hafta dış sahada Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.


YORUMLAR
500
Isparta 32 Spor'da teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı Isparta 32 Spor'da teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı 'Bozkırın tezenesi' Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında anılıyor 'Bozkırın tezenesi' Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında anılıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyük Ozan Neşet Ertaş'ı Vefa Konseriyle Andı Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyük Ozan Neşet Ertaş'ı Vefa Konseriyle Andı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 beraberliğe abone - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 16:58:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928 beraberliğe abone - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement