Bucaspor 1928'de Lokman imzaladı - Son Dakika
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Bucaspor 1928'de Lokman imzaladı

21.07.2022 11:05
Bucaspor 1928'de Lokman imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bucaspor 1928, daha önce anlaşma sağladığı stoper Lokman Gör'ü resmen kadrosuna dahil etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bucaspor 1928, daha önce anlaşma sağladığı stoper Lokman Gör'ü resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Başkanımız Cihan Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 1990 doğumlu defans oyuncusu Lokman Gör ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza Bucaspor ailesine hoşgeldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de Bandırmaspor forması giyerek Play-Off finali oynayan, kariyerinde Play-Off'larda 4 şampiyonluk kazanıp, 2 final tecrübesi yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, Bandırma'da 34 resmi maça çıkıp 2 gol attı. Lokman, kariyerinde Pendikspor, Antalyaspor, Samsunspor, Ankaraspor, Göztepe, Şanlıurfaspor, BŞB Erzurumspor, Alanyaspor ve Altay'da da top koşturdu.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Cihan Aktaş, Lokman Gör, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de Lokman imzaladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bucaspor 1928'de Lokman imzaladı - Son Dakika
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