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Bucaspor 1928 Formasını Giyen Arda Usluoğlu, U18 Milli Takımı Aday Kadrosuna Davet Edildi - Son Dakika
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Bucaspor 1928 Formasını Giyen Arda Usluoğlu, U18 Milli Takımı Aday Kadrosuna Davet Edildi

Bucaspor 1928'in genç oyuncusu Arda Usluoğlu, Türkiye U18 Milli Takımı'nın Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Arda Usluoğlu, bu sezon Bucaspor 1928 formasıyla 13 maçta görev alarak 3 gol kaydetti.

Bucaspor 1928 Formasını Giyen Arda Usluoğlu, U18 Milli Takımı Aday Kadrosuna Davet Edildi
06.01.2024 - 12:44,
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Bucaspor 1928 forması giyen Arda Usluoğlu, Türkiye U18 Milli Takımı'nın 13-20 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye U18 Milli Takımı'nın 13-20 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Bucaspor 1928'in 2006 doğumlu genç oyuncusu Arda Usluoğlu da aday kadroya davet edilen oyuncular arasında yer aldı. Kulüplerden davet edilen oyuncuların, 13 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Antalya'da toplanacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "U18 Milli Takımımızın 13-20 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda kulübümüzün profesyonel futbolcusu Arda Usluoğlu yer aldı" denildi.

Bu sezon Bucaspor 1928 formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkarak 276 dakika süre alan Arda Usluoğlu, 3 gol kaydetmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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