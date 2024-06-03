Bucaspor 1928\'in genç yeteneği Arda Usluoğlu, Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekiyor

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Geride kalan sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off dahil 26 maça çıkan Arda Usluoğlu, 967 dakika sahada kaldı. Arda, bu sürede 4 gol attı. Bucaspor 1928'in altyapısında yetişen genç golcü, U18 Milli Takım'a da davet edildi. Ay-yıldızlı formayı daha önce 2 kez giyen Arda, U18 Milli Takım'ın 4-10 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Dostluk Turnuvası'nın kadrosuna çağrıldı. Ay-yıldızlılar, Dostluk Turnuvası'nda Hırvatistan, Karadağ ve Norveç ile mücadele edecek. Arda'nın kadroda yer aldığı milliler turnuvadaki ilk maçını yarın Karadağ ile oynayacak.