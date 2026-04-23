Bucaspor 1928\'in Son Maçı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Bucaspor 1928, sezonun son haftasında yarın hiçbir iddiası bulunmayan Karacabey Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. 2025-2026 sezonunu sonuncu tamamlayan Bucaspor 1928 oynadığı 35 maçta 14 puan toplayabildi. Ligde şu ana kadar 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 24 yenilgi alan sarı-lacivertlilere 3 puan silme cezası da gelmişti. Karacabey Belediyespor ise 41 puanla haftaya 13'üncü sırada girdi.