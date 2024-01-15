Bucaspor 1928\'in yenilmezlik serisi Vanspor\'a son verdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'in 17 maçlık yenilmezlik serisine yine takıma ilk yarıdaki ilk ve tek mağlubiyetini yaşatan Vanspor son verdi. Devre arasında 11 futbolcusuyla yollarını ayırıp Vanspor karşısına 15 kişilik kadroyla çıkabilen Bucaspor'da yedek kulübesinde 4 altyapı oyuncusu oturdu. Eksik kadroyla rakibine zorlu deplasmanda direnen Buca, 89'uncu dakikadaki penaltı golüne engel olamadı.

Sezonun ilk haftasında Yeni Buca Stadı'nda Vanspor'a yine 1-0 yenilen İzmir ekibi, o maçın ardından 17 karşılaşmada 10 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Müthiş bir seri yakalayan Bucaspor 1928, Vanspor'a bu kez deplasmanda aynı skorla mağlup oldu. Giden futbolcuların yerini doldurabilmek için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Buca'nın hafta içinde imza şov yapacağı ve bu hafta Yeni Mersin İdmanyurdu maçına daha güçlü bir kadroyla çıkacağı belirtildi.