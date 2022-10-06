Bucaspor 1928 seriye taktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bucaspor 1928 seriye taktı

06.10.2022 11:15
Bucaspor 1928 seriye taktı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 5-1 mağlup ettikten sonra dün evinde Sarıyer'i 3-1 yenen Bucaspor 1928, bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 5-1 mağlup ettikten sonra dün evinde Sarıyer'i 3-1 yenen Bucaspor 1928, bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti. Son 2 randevuda rakip fileleri 8 kez sarsan Buca ekibi, skorer oyunuyla rakiplerine gözdağı verdi. Bucaspor 1928, bu performansıyla zirve yarışında iddiasını ortaya koydu.

Seyircisi önünde 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1'lik zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, 16 puana ulaşıp bir basamak tırmanarak 3'üncü sıraya yükseldi. İzmir ekibi, lider İskenderunspor'la arasındaki 5 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Bucaspor 1928, Play-Off hattında yer alan namağlup 3 takımdan biri konumunda.


- İzmir
YORUMLAR
500
İzmir spor haberi... Karşıyaka'da Okan ve Fatih dönüyor İzmir spor haberi... Karşıyaka'da Okan ve Fatih dönüyor Bucaspor 1928'in rakibi Sarıyer Bucaspor 1928'in rakibi Sarıyer
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Sarıyer, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 seriye taktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:22:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928 seriye taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement