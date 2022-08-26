Cüneyt Dumlupınar: "Yolumuz şampiyonluk olsun" - Son Dakika
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Cüneyt Dumlupınar: "Yolumuz şampiyonluk olsun"

26.08.2022 16:18
Cüneyt Dumlupınar: "Yolumuz şampiyonluk olsun"

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını ve sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını ve sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor, 1928 yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Cüneyt Dumlupınar açıklamalarda bulundu. Dumlupınar, geldikleri günden bu yana 1. Etap İzmir ve 2. Etap Bolu kampı olmak üzere futbolcuların çok istekli çalıştığını ve ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek, "Şu an çalışmalarımızı tamamladık. Uzun ve hikayesi olacak bir sezon bizi bekliyor. Birbirini tanıyan kaliteli oyuncu grubuna sahibiz. İhtiyaç gördüğümüz bölgelere de başkanımızın ve yönetimimizin yoğun mesaisi sonucu transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aramıza katılan arkadaşlarımızın takıma ve sistemimize kısa sürede uyum sağlayacağını düşünüyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz, futbolcularımız, personelimiz, taraftarlarımız ve biz. Hepimiz inandık. Hep birlikte başaracağız. Yolumuz şampiyonluk olsun" şeklinde konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Dumlupınar, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cüneyt Dumlupınar: 'Yolumuz şampiyonluk olsun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cüneyt Dumlupınar: "Yolumuz şampiyonluk olsun" - Son Dakika
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