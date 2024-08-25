Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Takımın maç temposu zayıf - Son Dakika
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Spor

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Takımın maç temposu zayıf

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Takımın maç temposu zayıf

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, takımın maç temposunun zayıf olduğunu belirtti. Balcıoğlu, oyuncuların daha gayretli ve istekli olduğunu söyledi.

25.08.2024 12:50
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, takımın maç temposunun zayıf olduğunu söyledi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerindeki kampın son gününde TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Isparta 32 Spor ile son hazırlık maçını oynayan Bucaspor 1928 sahadan 5-4 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapatan Bucaspor 1928, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 5-4 kazandı.

Maç sonundan DHA'ya açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Uğur Balcıoğu, takımın maç temposunun zayıf olduğunu belirtti. Uğur Balcıoğlu, "Ekip olarak yaklaşık 10 gündür takımın başındayız. Kendi tesislerimizdeki saha bakımda olduğu için Burdur'a 4-5 günlük bir kampa geldik. Takımdaki görünen eksikliğimiz maç tempomuzun olmadığı, kampların biraz daha yumuşak geçtiği yönündeydi. Bu anlamda burada sertleşmeye yönelik yoğun tempoda çalıştık. Oyuncular çok daha gayretli, istekliydi. Bu biraz rahatlattı ama Menemen'de ve burada oynadığımız hazırlık maçı var. Bunlar bizim için yetersiz çünkü bizim maç kondisyonumuz hemen hemen yüzde 40'larda. Bu anlamda baya sıkıntılı bir süreçteyiz. 1 hafta daha vaktimiz var. Çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Balcıoğlu, komple takım halinde güçlenip yeni sezona hazır girmek istediklerini belirterek, "Biraz zamana ihtiyacımız var. Gerçek anlamda oyunsalımız çok zayıf, maç tempomuz, maç ritmimiz çok zayıf. 30-40 dakika oyuna hükmedebiliyoruz, istediklerimizi yapabiliyoruz ama ondan sonra oyundan güç olarak düştüğümüzde bu sefer rakibe teslim oluyoruz. Çok kolay goller yiyoruz. Stoperimiz Doğancan'ın sakatlığı bizim için üzücü. Sezona başlayamayacak. Buradaki kamp dönemi iyi geçti. Yüklemeleri yaptık. Pazartesi izin verip salı günü yeni sezona hazırlanacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Takımın maç temposu zayıf - Son Dakika

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