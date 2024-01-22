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Bucaspor 1928, transfer çalışmalarını hızlandırıyor - Son Dakika
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Bucaspor 1928, transfer çalışmalarını hızlandırıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, son haftalarda puan kayıpları yaşadıktan sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yılmaz Özeren ve Ömer Şişmanoğlu'nun transferleriyle kadrosunu güçlendiren İzmir ekibi, takviyelerin devam edeceğini açıkladı.

Bucaspor 1928, transfer çalışmalarını hızlandırıyor
22.01.2024 - 11:17,
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta önceki hafta deplasmanda Vanspor'a 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, 21'inci hafta maçında evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2-2 berabere kalıp zirveden uzaklaştı. Son iki haftada 5 puan yitiren sarı-lacivertliler lider Esenler Erokspor'un 11 puan gerisine düştü. Devre arasında birçok as futbolcusuyla yollarını ayıran Bucaspor 1928, giden oyuncuların yerini doldurabilmek için transferde çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak orta saha Yılmaz Özeren ve golcü Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna dahil eden İzmir ekibinde takviyelerin süreceği kaydedildi. Yılmaz, dünkü Mersin İY maçına ilk 11'de başlarken, Ömer ise sonradan oyuna dahil oldu.

Kaynak: DHA
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