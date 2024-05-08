Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek

Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu\'nu konuk edecek

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig play-off 1. turunda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak. Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakada kazanan takım bir üst tura yükselecek. Menemen FK ise normal sezonda Yeni Mersin İdman Yurdu ile berabere kalmıştı.

08.05.2024 12:55
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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig play-off 1. turunda yarın Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek. Tek maç usulüne göre oynanacak eşleşmede kazanan takım bir üst tura yükselecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 3. sırada tamamlayan Bucaspor 1928, play-off 1. turunda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak zorlu müsabaka İzmir ekibinin ev sahipliğinde yarın Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacak. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde başlayacak olan mücadeleyi Ankara bölgesinde Hürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını ise Nurettin Dinçer Demir, Mehmet Sıraç Akpınar ve Onur Bingöl yapacak. Bu zorlu karşılaşmanın galibi ise 1461 Trabzon FK ile Ankaraspor eşleşmesinin kazananıyla bir üst turda karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Menemen FK, normal sezonda Yeni Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda 1-1, iç sahada da 2-2 berabere kaldı. Böylece iki takım bu karşılaşmalarda birbirlerini üstünlük kurmayı başaramadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek - Son Dakika

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