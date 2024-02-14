Bucaspor, altyapı oyuncusunu goldeki katkısı nedeniyle ödüllendirdi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Altınordu'yu 1-0 mağlup edip Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Bucaspor 1928, bu karşılaşmada top toplayıcı olarak görev yapan altyapı oyuncusunu gole yaptığı katkı nedeniyle onurlandırdı. Sarı-lacivertlilerin U13 takımında kalecilik yapan İbrahim Demir, Altınordu maçının 85'inci dakikasında Bucaspor'un taç atışı kullanacağı sırada elindeki topu hızlıca Mehmet Erdem'e verdi. Mehmet Erdem de vakit kaybetmeden Emre Nefiz'i topla buluşturdu. Soldan ceza sahasına giren Emre'nin yerden pasını arka direkte Ömer Şişmanoğlu gole çevirip takımını galibiyete taşıdı.

Bucaspor yönetimi, heyecanlı bir şekilde saha kenarında görev yapıp golde pay sahibi olan 12 yaşındaki İbrahim'i ödülsüz bırakmadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2011 doğumlu, U13 takımımızın kalesini koruyan İbrahim Demir, geçtiğimiz pazar günü Altınordu karşısında verdiğimiz mücadelede top toplayıcılık görevini yaparken en az sahadaki oyuncularımız kadar maça konsantre olarak 85'inci dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun attığı golde pay sahibi oldu. Akademi oyuncumuzun derin konsantrasyonunu fark eden kulübümüz, oyuncumuzu A takımımızın antrenmanında misafir ederek kendisine tüm takımımızın imzasının bulunduğu kaleci formasını hediye etti" ifadeleri kullanıldı.