Bucaspor\'dan Emre Erdem Transferi

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 23 yaşındaki stoperi Emre Erdem'i 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK'ya sattı. Sarı-lacivertli kulüple sona eren sözleşmesini 1 Haziran'da 2028'e kadar uzatan Emre, yönetimle karşılıklı anlaşarak yuvadan uçtu. Bucaspor'un bu transferden bonservis ücreti elde ettiği belirtildi. Erzurumspor'la 3 yıllık anlaşmaya varan defans oyuncusunun yeni kulübüyle lisansı çıktı. Bucaspor'da futbola başlayan Emre, 2021'de profesyonel oldu. Sarı-lacivertli formayla 3'üncü Lig'de 6 maça çıkan genç futbolcu, 2'nci Lig'de 62 müsabakada oynadı ve 2 gol kaydetti. Bucaspor'un eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA'dan transfer yasağı alan Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi birçok as futbolcusunu kaybetmesine rağmen kadrosunu takviye edememişti.