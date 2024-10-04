Bucaspor, Giresunspor'u Ağırlıyor

Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Serik Belediyespor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Bucaspor 1928 yarın evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuyu Emre Kaan Çalışkan yönetecek.

Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alıp 10 puan toplayan İzmir temsilcisi 5'inci sırada, Karadeniz ekibi ise 5 puanla 12'nci basamakta yer alıyor. İç sahada puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerde yönetim taraftarları stadı dolmaları için stadyuma davet etti.