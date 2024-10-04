Bucaspor, Giresunspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Spor

Bucaspor, Giresunspor'u Ağırlıyor

Bucaspor, evinde Giresunspor'la karşılaşacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

04.10.2024 13:07
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Serik Belediyespor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Bucaspor 1928 yarın evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuyu Emre Kaan Çalışkan yönetecek.

Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alıp 10 puan toplayan İzmir temsilcisi 5'inci sırada, Karadeniz ekibi ise 5 puanla 12'nci basamakta yer alıyor. İç sahada puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerde yönetim taraftarları stadı dolmaları için stadyuma davet etti.

Kaynak: DHA

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