Bucaspor gole doymuyor - Son Dakika
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Bucaspor gole doymuyor

25.02.2022 11:23
Bucaspor gole doymuyor

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta itibarıyla 39 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta itibarıyla 39 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, bu sezon hücumda gösterdiği üretkenlikle dikkat çekiyor. 27. haftası geriden kalan ligde 24 maçta 39 gol atan sarı-lacivertli ekip, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Bu sezon sadece ev sahipliği yaptığı Pendikspor, Kırşehir Belediye Spor ve konuk olduğu Nazilli Belediyespor maçlarında gol bulamayan İzmir temsilcisi, ligde oynadığı son 18 maçın tamamında gol sevinci yaşadı.

Gol krallığı yarışında 2 isim

Bucaspor'un skor yükünü ise hücum oyuncuları Tunç Murat Behram ve Mehmet Fuat Gölbaşı çekiyor. 27. hafta itibarıyla Mehmet Fuat Gölbaşı 11 golle takımın en golcü oyuncusu olurken, ligdeki gol krallığı yarışında da Anagold 24 Erzincansporlu Muhammed Demirci'nin ardından yine Anagold 24 Erzincansporlu Ozan Papaker ile birlikte ikinci sırada bulunuyor. Bucaspor'da, Tunç Murat Behram ise 10 golle takımın bir diğer skorer oyuncusu olarak skor yükünü çekiyor. - İZMİR

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Bucaspor 1928 kendine geldi Bucaspor 1928 kendine geldi Altınordu, mağlubiyet rekorunu kırdı Altınordu, mağlubiyet rekorunu kırdı

Mehmet Fuat Gölbaşı, Futbol Federasyonu, Bucaspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bucaspor gole doymuyor - Son Dakika


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