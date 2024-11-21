Buket Öztürk'ün Tarihi Başarısı - Son Dakika
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Spor

Buket Öztürk'ün Tarihi Başarısı

Buket Öztürk\'ün Tarihi Başarısı

Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda Buket Öztürk, iki altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

21.11.2024 12:19
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Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda tek ve çift geleneksel kategorilerinde madalya kazanan milli bocceci Buket Öztürk, verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını söyledi.

Kentte 30 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Buket, tek geleneksel kategorisi finalinde İtalyan rakibini yenip birinci oldu.

Buket, tek gelenekseldeki başarısıyla Türkiye'ye büyük kadınlarda ilk kez altın madalya kazandırdı.

Çift geleneksel kategorisinde de takım arkadaşı Emine Dursun ile sahaya çıkan 23 yaşındaki milli sporcu, İtalya'yı 9-4 mağlup etmelerinin ardından ikinci altın madalyasını aldı.

Başarılarına yenisini ekleyip zirvede kalmayı hedefleyen 23 yaşındaki Buket Öztürk, AA muhabirine, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Zor bir organizasyondan 2 altın madalyayla ayrılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Öztürk, "Tek gelenekseldeki derecemin Türkiye'de ilk olmasından dolayı çok gururluyum. Ülkeme başarı getirdiğim için mutluyum. 2 madalya kazanmak kolay bir şey değil. Emeklerimizin karşılığını aldık." diye konuştu.

Buket, katılacağı şampiyonalarda madalyalarına yenilerini eklemek için çalıştığını ifade ederek, "Hedefim başarılarımı devam ettirmek." dedi.

"Tarihi madalya"

Antrenör Yılmaz Güzelocak da sporcusunun 16 yaşından beri boccede önemli başarılar kazandığını ifade etti.

"Buket'in tek gelenekseldeki madalyası hem ülkemiz hem de bizim için tarihi bir başarı oldu." diyen Güzelocak, "Sporcumuz kariyerine yeni bir sayfa ekledi. Madalyalar hepimizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Buket Öztürk'ün Tarihi Başarısı - Son Dakika

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