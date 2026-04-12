Buldan Taraftarları Kocaelispor Maçına Uğurlandı

Buldan Galatasaray Taraftar Grubu, Kocaelispor maçı için İstanbul'a coşkulu bir şekilde uğurlandı.

Buldan Galatasaray Taraftar Grubu, bu akşam oynanacak Kocaelispor karşılaşmasını yerinde izlemek üzere İstanbul'a hareket etti. Maç öncesi Alanyazı Meydanı'nda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla adeta meydanı inletirken, üçlü çektirerek takımlarına destek verdi.

Konfetiler ve meşaleler eşliğinde büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. Yoğun katılımın olduğu uğurlamada birlik ve beraberlik mesajları verilirken, taraftarlar sezon sonunda şampiyonluk kutlamalarını yine Alanyazı Meydanı'nda gerçekleştireceklerini ifade etti. - DENİZLİ