Bülent Korkmaz: "Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek" - Son Dakika
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Bülent Korkmaz: "Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek"

08.03.2022 19:30

-Bülent Korkmaz: "Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin kalanında alacakları 1 galibiyetin camiayı umutlandıracağını dile getirerek "Artık her maç zor. Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek" dedi.

- Bülent Korkmaz: "Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin kalanında alacakları 1 galibiyetin camiayı umutlandıracağını dile getirerek "Artık her maç zor. Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek" dedi.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Ligin 29. Haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesinde hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, geride kalan her maçın zor olacağına vurgu yaparak "Özellikle Giresunspor'a kendi sahamızda yenilmeniz bizim için dezavantajdı. İki maçta yaptığımız analizde ve çalışmalarımızda şunu gördük; bizim savunma anlamındaki en büyük zafiyetimiz, rakibe 2 oyuncu ile gitmemiz yani ikili sıkıştırma yapmamız. Galatasaray ve Giresunspor maçlarında yediğimiz goller böyle. Özellikle ben oyuncularıma hep bunu vurguluyorum, bunun üzerine çalışıyoruz. Bu da geçmişten gelen bir şey ve savunma anlamında da rakip oyuncuların takip edilmemesi golleri yememize sebep oluyor. Dolayısıyla geçmişten gelen alışkanlıkları burada çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Bunun üzerine çok duruyoruz hem görsel analiz yapıyoruz hem de antrenmandaki antrenmanlarımızı ona göre belirliyoruz. Bu maç da öyle bir maç. Özellikle Kasımpaşa, savunmada adam adamı oynamayı bilen ve hücumda da özellikle orta sahaları devamlı ceza sahasında olan bir takım. Biz de aynı şekilde takip edersek, savunma anlamında istediğimizi yaparız. İnşallah düşündüklerimizi gösterdiklerimizi futbolcularımız aynen uygular. Artık her maç zor. Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek. Bununla ilgili rakiplerine de oynayacaksınız. Oradan alacağınız sonuçlarda çok önemli" dedi.

Bülent Korkmaz: Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek
Bülent Korkmaz: Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek
Bülent Korkmaz: Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek
Bülent Korkmaz: Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek
Bülent Korkmaz: Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: 'Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek' - Son Dakika


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