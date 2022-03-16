Bülent Korkmaz: "Bir çıkış arıyoruz" - Son Dakika
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Bülent Korkmaz: "Bir çıkış arıyoruz"

16.03.2022 18:22

- Bülent Korkmaz: "Bir çıkış arıyoruz" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Biz de bir çıkış arıyoruz, galibiyet arıyoruz" dedi.

- Bülent Korkmaz: "Bir çıkış arıyoruz"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Biz de bir çıkış arıyoruz, galibiyet arıyoruz" dedi.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı öncesinde hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularına cevap veren Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "Nihayetinde değerli bir maç. Karşımızda çok iyi bir takım var. Çok yetenekli oyunculardan oluşan bir takım var. Bizde bir çıkış arıyoruz, galibiyet arıyoruz. Dolayısıyla böyle derbi maçlarında her zaman iki takım için de zor geçer. İnşallah o maç bu maç olur. Niye birinci olduğunu da neden o kadar puan farkı olduğunu da, oynadığı oyunu da gösteriyor Trabzonspor. Aslında her maç gibi analiz yapıyoruz. Ne kadar yetenekli oyuncu olduğunu bahsediyoruz. Tabii her takımın bir zaafı vardır. İnşallah o zaafları değerlendirir oyuncularımız" ifadelerini kullandı.

Milli takım arasından sonra Çaykur Rizespor oyuncularının performanslarını daha net görebileceklerini sözlerine yansıtan Korkmaz, "Milli takım arasında daha net göreceğiz. Açıkça söylememiz gerekirse önümüzde Trabzonspor maçı var. Onun konsantrasyonunu ve çalışmasını yapıyoruz. Ondan sonra milli takım arasında daha net konuşabiliriz" diye konuştu.

Bülent Korkmaz: Bir çıkış arıyoruz
Bülent Korkmaz: Bir çıkış arıyoruz
Bülent Korkmaz: Bir çıkış arıyoruz
Bülent Korkmaz: Bir çıkış arıyoruz
Bülent Korkmaz: Bir çıkış arıyoruz

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: 'Bir çıkış arıyoruz' - Son Dakika


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