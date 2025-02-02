Bülent Korkmaz: Gelişime Devam

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- Bülent Korkmaz: "Kendimizi de, takımımızı da geliştirip daha iyi noktaya getireceğiz"

İSTANBUL - Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, berabere kaldıkları Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kendimizi de takımımızı da geliştirip daha iyi noktaya getirmeye çalışacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "İlk yarı iyi başladık, golü de bulduk, pozisyonlara da girdik. Ama ikinci yarıda Bolu bizden daha üstündü. Onlar da goller kaçırdı, golü de buldu. Sonrasında biz oyunu dengeledik. Pozisyonlara da girdik ama değerlendiremedik. Devam edip çalışacağız. Kendimizi de takımımızı da geliştirip daha iyi noktaya getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının da süreceğini ve takıma takviyeler olacağını da belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Yabancı sayımızda bir sıkıntımız var. Bir bölgeye transfer düşünüyoruz. Süreç devam ediyor. En kısa sürede transferleri de takıma monte edip, adapte edeceğiz. Özellikle savunma hattını biraz daha öne taşırsak o zaman daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.