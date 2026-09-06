Bülent Korkmaz: Son 3 maçta 4 pozisyon verip 4 gol yemek talihsizlik - Son Dakika
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Bülent Korkmaz: Son 3 maçta 4 pozisyon verip 4 gol yemek talihsizlik

Bülent Korkmaz: Son 3 maçta 4 pozisyon verip 4 gol yemek talihsizlik
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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından, takımının son 3 maçta 4 pozisyon verip 4 gol yediğini, bunun hiçbir takımın başına gelmeyecek bir talihsizlik olduğunu söyledi. Korkmaz, 6 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldıklarını belirterek, daha fazla puanlarının olması gerektiğini ifade etti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Son 3 maça baktığınız zaman 4 pozisyon verip, 4 gol yemek hiçbir takımın başına gelecek bir şey değil. Futbolun içinde yaşanacak bütün talihsizlikleri maalesef bu dönem yaşıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Rakiplerine az sayıda pozisyon vermelerine rağmen bunların golle sonuçlandığını ifade eden Korkmaz, "Öncelikle çok üzgünüz. Son maçta sadece bir pozisyon verdik, gol oldu. Bandırma'ya pozisyon vermedik, yenildik. Bu maçta da 2 pozisyon verdik, gol oldu. Futbolun içinde yaşanacak bütün talihsizlikleri maalesef bu dönem yaşıyoruz. Tabii herkes üzgün. Çünkü 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet aldık. Daha fazla puanımız olması lazımdı. Ama dediğim gibi futbolun içinde yaşanan bütün talihsizlikleri maalesef yaşıyoruz" diye konuştu.

"Bu kadar üst üste olması bizi üzüyor"

Takımının pozisyon üretmekte sorun yaşamadığını belirten Korkmaz, "Aslında pozisyon üretiyoruz. Son 3 maça baktığınız zaman 4 pozisyon verip, 4 gol yemek hiçbir takımın başına gelecek bir şey değil. Biz de çok pozisyona girdik. Özellikle kenarlardan gelerek pozisyonlar ürettik ancak bunları değerlendiremedik. Evet, futbolun içinde böyle şeyler var ama bu kadar üst üste olması da bizi açıkçası üzüyor" ifadelerini kullandı.

"Herkesin bir zamanı ve fırsatı olacak"

Genç oyuncuların forma şansıyla ilgili soruya da cevap veren Bülent Korkmaz, "Gençleri ilk defa ben oynattım. Başka da kimse oynatmadı. İlk geldiğimde de ben oynattım. Kimsenin ismini bilmediği genç oyuncuları çıkardım. Yine oynatıyorum ve kadroda da bulunduruyorum. Herkesin bir zamanı ve fırsatı olacak. Benden başka bu kadar çok genç oyuncu oynatan bir teknik direktör de görmedim açıkçası. Oynatanlar var ama ben de oynatıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: Son 3 maçta 4 pozisyon verip 4 gol yemek talihsizlik - Son Dakika

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